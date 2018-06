ASCOLI - «Questo è stato l’ultimo anno da presidente dell’Ascoli Picchio». L’annuncio choc che ha gelato chi lo ascoltava lo ha fatto ieri il patron bianconero, Francesco Bellini, durante una festa nella frazione di Lisciano. In realtà ancora il principale azionista dell’Ascoli Picchio non ha posto la sua firma sulla cessione formale della società ma la volontà c’è tutta. D’altronde lo aveva fatto intendere alla squadra negli spogliatoi dopo la miracolosa salvezza ottenuta agli spareggi playout con l’Entella giovedì sera: «Ci sono gruppi interessati all’acquisto dell’Ascoli ma non ho ancora deciso nulla». Ma chi sarebbero questi possibili acquirenti dell’Ascoli Picchio? Il primo nome circolato con insistenza nella giornata di ieri è quello del gruppo svizzero Re Outside, rappresentato da Alex Oliva, in passato vice presidente del Miami United. È stato intermediario di diverse trattative internazionali. A luglio dello scorso anno Oliva annunciò ufficialmente il suo ingresso nella società del Chivasso ma poi non entrò a fare parte della dirigenza del club. La moglie farebbe parte di un importante gruppo chimico farmaceutico e ciò la potrebbe collegare all’industriale italo canadese. Alex Oliva è un cittadino italiano che agirebbe nel mondo della finanza e dell’imprenditoria immobiliare. Risiede nel Ticino. Oltre al Chivasso tentò di fare da intermediario per l’acquisto del Football Club Jumilla di seconda divisione spagnola. Il secondo potenziale acquirente dell’Ascoli Picchio è un facoltoso imprenditore del Sud Italia che già in passato, ai tempi dell’ultimo anno di presidenza di Roberto Benigni, avrebbe bussato alle porte di corso Vittorio Emanuele. L’identikit corrisponde a quello di Luigi Izzo. Ci sarebbe un gruppo romano particolarmente vicino alla Lazio e infine Angelo Renzetti, ex presidente del Pescara.

