ASCOLI - Francesco Bellini, l’industriale farmaceutico italo-canadese, che solamente un paio di mesi fa ha ceduto in maniera rocambolesca, traumatica e polemica la maggioranza delle quote dell’Ascoli potrebbe rientrare nel calcio seppure da una porta laterale non certamente quella principale. L’industriale, infatti, ha trascorso nel suo buen ritiro a Santa Maria a Corte le vacanze. Durante questo periodo di relax ha avuto modo di valutare un possibile ingresso nell’Atletico Ascoli, la società che disputerà il campionato di Promozione. Francesco Bellini si è riservato di dare una risposta nelle prossime settimane. Chi invece ha dato subito la sua adesione al progetto di rilancio dell’Atletico Ascoli è Battista Faraotti, altro ex azionista dell’Ascoli Picchio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA