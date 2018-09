ASCOLI - Dopo l'ottimo pareggio a Salerno l'Ascoli calcio torna questo pomeriggio a giocare allo stadio Del Duca, dopo avere batuto una settimana fa il Lecce, per affrontare la Cremonese dell'ex bianconero Andrea Mandorlini. Purtroppo come già avvenne l'anno scorso con Favilli, l'Ascoli ha perso già il suo attaccante Ardemagni che resterà fuori almeno due mesi per infortunio. Inoltre come ha confessato l'allenatore Vivarini alla vigilia del match anche l'altro centravanti Beretta non è al meglio della condizione fisica. Al vaglio del tecnico bianconero il possibile esordio della inedita coppia di attacco Ganz-Rosseti oppure l'inserimento di Baldini come trequartista.

