ASCOLI - Esordio in serie B questa sera alle 21 allo stadio Del Duca del nuovo Ascoli targato Bricofer con in panchina mister Vivarini. Dopo una campagna acquisti rivoluzionaria con 16 nuovi arrivi, l'allenatore bianconero schiererà una formazione completamente inedita rispetto all'anno scorso ma molti nuovi arrivati non saranno in campo. Per il Cosenza di Braglia, invece, si tratta dell'esordio in serie B dopo tanti anni di purgatorio in C. Fra i calabresi l'ex attaccante Perez



Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.



Ascoli - Perucchini, Padella, Quaranta, Brosco, Kupisz, Cavion, Cesarini, Frattesi, D'Elia, Beretta, Ganz

Cosenza - Saracco, Capela, Dermaku, Legittimo, Corsi, Verna, Mungo, Garritano, D'Orazio, Tutino, Maniero.

