ASCOLI - Colpo di scena nella trattativa sulla cessione dell'Ascoli Picchio. Dopo avere avviato le due diligence Massimo Pulcinelli, patron di Bricofer Italia attraverso un comunicato stampa ha annunciato ufficialmente l'abbandono del tavolo della trattativa per l'acquisto dell'Ascoli Picchio. "E' stato profuso il massimo impegno per il buon esito della trattativa - afferma il gruppo - ma viene rispettata la volontà dell'attuale proprietà dell'Ascoli Picchio a non concludere la vendita". "Sono molto dispiaciuto - ha proseguito il patron di Bricofer - per non avere potuto portare avanti un proegtto in cui credevamo tantissimo e che avremmo affrontato con la determinazione e il cuore per fare bene". Evidentemente il patron Bellini ha ritenuto che non c'erano le condizioni per cedere al momento la società a Bricofer. Società che resta però in vendita.

