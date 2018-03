ASCOLI - Serrato colloquio al Picchio Village tra i tifosi dell'Ascoli e Cosmi. Poi gli ultras hanno incontrato anche la squadra, prima che tutta la comitiva partisse per il ritiro veneto di Villafranca, dove rimarrà fino all'immediato prepartita di sabato, in attesa di affrontare il Venezia allo stadio Penzo. La delegazione degli ultras, ancora una volta, ha chiesto alla squadra e al tecnico di raddoppiare gli sforzi per conquistare la salvezza. Ai colloqui non era però presente nessun dirigente, a conferma di un momento difficile che anche la società sta attraversando.

Per il ritiro veneto non sono partiti il porteire Lanni e il centrocampista Bianchi, entrambi infortunati.

