ASCOLI - Manca ormai poco alla sfida salvezza di venerdì sera allo stadio Del Duca, che ospiterà la sfida tra Ascoli e Brescia. I bianconeri in caso vittoria si salverebbero senza playout, altrimenti dovranno con ogni probabilità ricorrere a questo spareggio finale. i biglietti per i tifosi ascolani sono esauriti e non è stato possibile aumentare il loro numero, il settore dei tifosi ospiti invece sarà quasi vuoto. Alla partita assisteranno circa 7500 tifosi, quasi tutti ascolani

