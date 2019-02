ASCOLI - Un'altra tegola sull'Ascoli dopo il 4-2 subito sabato in casa dalla Salernitana. Il giudice sportivo ha infatti squalificato per tre giornate il difensore e capitano Padella, grazie alla prova tv, per una gomitata a Vuletich dutrante la parttia con i campani, gomitata inizialmente non ravvisata dal direttore di gara. Per l'Ascoli questa notizia giunge inattesa, o per lo meno la società non ne aveva parlato. Si sapeva invece che sarebbe stato squalificato per somma di ammonizioni Simone Ganz.



In serie B sono stati squalificati anche Terranova (Cremonese), per 2 turni. Gli altri fermati dal giudice sportivo sono Baez (Cosenza), Diamanti (Livorno), Fazzi (Livorno), Balzano (Pescara), Dragomir (Perugia), Sabbione (Carpi), Strizzolo (Cremonese), Torregrossa (Brescia), Verre (Perugia). L'Ascoli tornerà in campo sabato pomeriggio a Cremona.

