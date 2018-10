Ascoli-Carpi, una sfida speciale: dall'altra parte c'è Fabrizio Castori

ASCOLI - Quando dall'altra parte c'è Fabrizio Castori non è mai una partita come le altre. Quando c'è Fabrizio Castori, emozioni sempre forti e ricordi sempre vivi. Come dire che la sfida con il Carpi di sabato (il via alle ore 15) già importante di suoi ai fini della classifica, diventa ancora più intrigante proprio perchè sulla panchina della formazione emiliana è tornato il tecnico che ovunque è andato si è fatto amare. Per i bianconeri una tappa importante, un match da far fruttare anche per dare forza alla classifica ma non sarà facile perchè - gaurda un po' - Castori ha ridato smalto e vitalità ad un Carpi che era partito con il freno a mano tirato.

