ASCOLI - L'allenatore dell'Ascoli Serse Cosmi è stato esonerato dalla nuova proprietà. Non è stato trovato l'accordo tra la società bianconera e il mister della salvezza ai playout per la rescissione consensuale del contratto e quindi i vertici dell'Ascoli hanno deciso di esonerarlo. A questo punto c'è il via libera per il nuovo allenatore dell'Ascoli Vivarini. L'annuncio dovrebbe essere dato a breve scadenza. Posticipato invece il ritiro bianconero che si terrà martedì prossimo anzichè sabato. La comitiva poi partità alla boce di Cascia.

