ASCOLI - Due giornate di squalifica inflitte ad Alessio Da Cruz dopo l'espulsione rimediata sabato scorso sul finire della partita contro il Trapani. “Per avere, al 46' del secondo tempo, a gioco fermo, spinto con veemenza un calciatore avversario rivolgendogli, inoltre, un epiteto insultante”. Questo la nota del Giudice Sportivo riguardo al giocatore dell'Ascoli. Mister Paolo Zanetti per la sfida di domenica sera a Frosinone perde uno dei suoi uomini più importanti in fase d'attacco. Il giocatore olandese tra l'altro è uno di quelli in grado di spaccare la partita soprattutto se inserito a gara in corsa. Una sola di giornata di squalifica invece per il difensore del Trapani, l'ex Ascoli Stefano Scognamillo

