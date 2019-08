ASCOLI - Debutto ufficiale per l’Ascoli, che oggi alle 18.30 affronta la Pro Vercelli allo stadio Del Duca nel secondo turno eliminatorio della Coppa Italia. I piemontesi, nel primo turno, hanno battuto 2-0 il Rende dopo i tempi supplementari e chi otterrà la qualificazione affronterà poi la vincente di Trapani-Piacenza. Il tecnico Paolo Zanetti ha tutti i giocatori a disposizione, Valentini ha smaltito l’affaticamento muscolare accusato nell’amichevole contro il Frosinone ma partirà dalla panchina. Avanti con il 4-3-1-2, con Lanni tra i pali e la retroguardia formata da Laverone, Brosco, Quaranta e D’Elia. In regia Petrucci coadiuvato da Gerbo e Brlek, Ninkovic agirà sulla trequarti alle spalle delle punte Ardemagni e Da Cruz.



ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Brosco, Quaranta, D’Elia; Gerbo, Petrucci, Brlek; Ninkovic; Argemagni, Da Cruz. (A disp. Fulignati, Andreoni, Valentini, Carpani, Troiano, Cavion, Baldini, Piccinocchi, Rosseti, Chajia, Di Francesco, Scamacca). All. Zanetti

PRO VERCELLI (4-1-4-1): Moschin; Foglia, Milesi, Grossi, Quagliata; Erradi; Azzi, Schiavon, Mal, Della Morte; Rosso. (A disp. Bigotti, Ciceri, Volpe, Bernaudo, Carosso, Liberali, Zaffiro). All. Gilardino

ARBITRO Ayroldi di Molfetta

