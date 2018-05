Ascoli, domani la sfida che vale tutto: il Del Duca sarà un catino bollente

ASCOLI - Il giorno del verdetto, il giorno decisivo è domani. Conto alla rovescia per la sfida contro l'Entella che vale la serie B. Calcio d'inizio alle 20,30 in un Del Duca che - sin troppo facile immaginarlo - sarà un catino rovente. Partita troppo importante, verdetto fondamentale tanto per l'Ascoli di oggi quanto per quello di domani con l'ambiente che si sta mobilitando per accompagnare la squadra in questa sfida che vale una stagione intera.



Dopo lo 0-0 di Chiavari la formazione di Cosmi può anche pareggiare e farlo con qualsiasi risultato ma più che con lo studio dei risultati e i vari calcoli bisognerà giocare con il cuore, proprio con quel cuore che ha permesso al Picchio di centrare la rimonta, sfiorare la salvezza diretta e poi approdare ai playout quando la strada sembrava quasi impossibile.

