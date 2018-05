ASCOLI - Dopo il prezioso pareggio a Chiavari nella prima sfida playout con l'Entella mister Cosmi pensa già alla decisiva gara di ritorno allo stadio Del Duca. Per ottenere la salvezza ai bianconeri basta non perdere ma i liguri si giocheranno le ultime disperate carte copme hanno fatto con successo a Novara riuscendo ad agganciare i playout evitando in extremis la retrocessione. E già si annuncia il tutto esaurito. Questa mattina è iniziata la vendita degli ultimi biglietti rimasti liberi dopo gli oltre 2300 acquistati con diritto di prelazione dagli abbonati. E domani si terrà il vertice decisivo per stabilire se aprire al curva nord ai tifosi dell'Ascoli dirottando quelli dell'Entella ai distinti nord-est, attualmente chiusi.

