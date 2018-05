ASCOLI - E' la sera del grande spareggio per rimanere in serie B. Allo stadio Del Duca, sostenuto da quasi undicimila spettatori, l'Ascoli Picchio affronta l'Entella nella gara di ritorno dei playout che valgono la permanenza in serie B. Ai bianconeri basta un pareggio dopo l'analogo risultato dell'andata e il migliore piazzamento in classifica ma mister Cosmi deve fare fronte a nuovi infortuni, specie quelli importanti di Varela e Bianchi. Mister Volpe dell'Entella, invece, ha quasi tutto l'organico a disposizione. Queste le probabili formazioni che scenderannop in campo.

Ascoli - Agazzi, Padella, Mengoni, Gigliotti, Mogos, Kanoute, Addae, Baldini, Pinto, Clemenza, Monachello

Entella - Paroni, Belli, Pellizzer, Ceccarelli, Aliji, Troiano, Crimi, Gatto, Aramu, Eramo, La Mantia.

