ASCOLI C’è una coda di peripezie per Romano Fenati, il pilota ascolano protagonista del dispetto a 200 all’ora al collega Manzi (gli pinzò i freni in pieno rettilineo nel Gran Premio di San Marino). L’eco di quella storia è già sfumata, la squalifica esaurita e Fenati, dopo anche le sue scuse pubbliche per il fattaccio, è stato riaccolto e perdonato nel team Snipers con il quale tra qualche giorno a Jerez ricomincerà i test ufficiali per la nuova stagione. Prima gara il 10 marzo. Insomma, ci siamo. Ma da qualche mese gli ispettori del fisco stanno valutando le sue entrate alla luce di un paio di situazioni anomala: nel 2013, 2014 e 2015 il pilota ascolano non aveva presentato dichiarazione dei redditi.



