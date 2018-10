ASCOLI - La sconfitta dell'Ascoli calcio a Foggia ha agito le acque in casa bianconera. Pur disputando una buona gara i bianconeri sono usciti sconfitti per 3 a 2 e una parte della tifoseria ha già messo nel mirino l'allenatore Vivarini. E a difesa del suo tecnico ieri è intervenuto il patron Massimo Pulcinelli: "Non accetto critiche all'allenatore - ha detto il proprietario dell'Ascoli - sono pregiudizi che non hanno alcun senso. I negativi, i critici cronici, i porta sfiga, quelli mai contenti possono tifare un'altra squadraTifare l'Ascoli quando non si vince o non si perde è troppo facile".

