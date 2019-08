ASCOLI L’antipasto del campionato di serie B al Del Duca va Frosinone che si impone per 1-0 al Del Duca con la rete di Ciano, davanti a quasi tremila spettatori. L’Ascoli di Zanetti però non ha demeritato e, soprattutto nella ripresa, ha messo alle corde i ciociari senza però trovare la via della rete. Nel complesso l’Ascoli ha destato una buona impressione, uscendo alla distanza. La sconfitta non deve trarre in inganno anche perché incassata da una delle sicure protagoniste del prossimo campionato cadetto. Il Frosinone dal canto suo ha giocato bene nel primo tempo, calando poi vistosamente alla distanza. Ma anche i ciociari avranno tempo per aggiustare la rotta.

