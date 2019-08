ASCOLI - Trapani superato 2-0, Ascoli promosso. Scamacca è una furia e l'Ascoli va avanti in Coppa. L'attaccante già idolo dei tifosi bianconeri sblocca il risultato al 3' della seconda frazione di gioco e raddoppia a 10' dal termine. Non c'è niente da fare per il Trapani con la squadra di Zanetti che dimostra di essere in crescita e di poter far male in qualsiasi momento con un potenziale offensivo così grande. E così per l'Ascoli prosegue il percorso in Coppa: prossimo esame il 4 dicembre contro il Genoa.

