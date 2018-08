ASCOLI - Dopo la riduzione del torneo di serie B da 22 a 19 squadre l’Ascoli Calcio ha deciso di sospendere la vendita degli abbonamenti per le partite casalinghe che quindi non inizierà il 16 agosto come previsto. A spiegare i motivi è il presidente Giuliano Tosti: "La campagna abbonamenti #NOISIAMOLASTORIA era stata improntata sulla disputa di 21 partite casalinghe e non 18, quindi comprendiamo il malumore di chi ritiene eccessivamente alto il prezzo dell'abbonamento in relazione al diminuito numero di gare. Molte società hanno già messo in vendita gli abbonamenti e ora si trovano ad affrontare una situazione di incertezza perché in questo momento gli scenari possibili sono mutevoli: dall'aumento del numero delle squadre, a seguito dei ricorsi dei club esclusi, allo slittamento del campionato. Ci prendiamo alcuni giorni di tempo per capire come si evolverà lo scenario della serie B e successivamente riproporremo una campagna abbonamenti con prezzi adeguati al numero delle partite". Intanto per la prima giornata Ascoli-Cosenza la società indirà la "giornata bianconera" e per l'occasione saranno praticati prezzi più bassi.

