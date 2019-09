CREMONA - Per allungare la striscia positiva, per confermare quanto di buono fatto vedere sinora e magari per rimanere davanti a tutti. E' la sera di Cremonese-Ascoli, partita di tanti significati con i bianconeri pronti a misurarsi contro una formazione - quella di Rastelli - comunque temibile.



Queste le probabili formazioni (il via alle ore 21)





CREMONESE 3-5-2 1 Ravaglia; 23 Caracciolo, 3 Claiton, 15 Binahcetti; 14 Mogos, 5 Valzania, 19 Castagnetti, Deli 18 , Migliore 17; Ciofani 9, Ceravolo 30. A disp: 12 De Bono, 22 Volpe, 20 Ravanelli, 33 Renzetti, 21 Zortea, 4 Arini, 8 Boultan, 10 Soddimo, 11 Palombi. All Rastelli.



ASCOLI 4.3-1-2 1 Lanni;12 Novi 5 Pucino, 23 Brosco, 15 Gravillon, 3 D'Elia; 27 Gerbo, 8 Petrucci , 19 Padoin; 11 Ninkovic; 17 Da Cruz, 32 Ardemagni. A disp: 33 Leali, 2 Valentini,27 Laverone, 28 Andreoni,4 Ferigra, 14 Piccinocchi, 7 Cavion, 6 Troiano, 30 Brlek, 10 Rosseti, 18 Chajia. All Zanetti.



Arbitro Pezzuto di Lecce.

