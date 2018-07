ASCOLI - L'Ascoli calcio non dovrà disputare le partite casalinghe nello stadio di Lanciano come aveva paventato l'ex patron bianconero Francesco Bellini innescando la polemica con il sindaco di Ascoli, Guido Castelli. Oggi, infatti, la Lega di serie B ha concesso l'autorizzazione per l'uso dello stadio comunale Del Duca per il prossimo campionato di calcio. Il Comune si è impegnato a realizzare gli oltre cinquemila seggiolini previsti dal nuovo regolamento. La tribuna est dovrebbe essere inaugurata per il gennaio del 2019 mentre si sta valutando di aprire il settore della curva nord alle famiglie in speciali occasioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA