ASCOLI - Sfida salvezza questo pomeriggio allo stadio Del Duca fra Ascoli e Livorno. I bianconeri non vincono più in casa da più di due mesi mentre i toscani sono reduci da una striscia positiva di risultati ma dovranno fare a meno del portiere Mazzoni squalificato per doping.



Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.



ASCOLI (4-3-1-2): Milinkovic Savic; Laverone, Brosco, Padella, D'Elia; Addae, Troiano, Frattesi; Ninkovic; Beretta, Rosseti. Allenatore: Vivarini.



LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Gonnelli, Di Gennaro, Gasbarro; Valiani, Agazzi, Luci, Porcino; Murilo; Diamanti, Raicevic. Allenatore: Breda.

