ASCOLI - L'Ascoli affronta questo pomeriggio il Livorno rinforzato negli ultimi giorni di mercato. Purtroppo il mister bianconero dovrà fare a meno dell'attaccante Scamacca infortunatosi durante la partita dell'Under 21 e di Da Cruz il cui ricorso per la squalifica è stato respinto. In compenso potrebbe fare il suo esordio l'ex Juve Padoin. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo

Ascoli - Lanni, Pucino, Brosco, Valentini, Padoin, Cavion, Petrucci, Gerbo, Ninkovic, Chajia e Ardemagni.

Livorno - Zima, Morganella, Di Gennaro, Bogdan, Gasbarro, Luci, Agazzi, Marra, Mazzeo, Marsura, Baicevic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA