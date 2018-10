ASCOLI - Questa sera l'Ascoli calcio affronta allo stadio Del Duca il Verona e ha la possibilità di riscattarsi immediatamente dopo la cocente sconfitta con il fanalino di coda Livorno. Nelle dichiarazioni prima della gara a mister Vivarini non è piaciuto affatto l'approccio molle della sua squadra alla gara e per questo ha in mente di procedere al turnover in formazione per la gara di stasera. Nel Verona mancherà Colombatto per squalifica mentre sono indisponibili Bianchetti e Crescenzi. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli- Perucchini, Laverone, Brosco, Valentini, D'Elia, Addae, Troiano, Cavion, Beretta, Ganz.

Verona - Silvestri, Almici, Caracciolo, Marrone, Balkovec, Henderson, Dawidowicz, Gustafson, Ragusa, Di carmine, Cissè.



© RIPRODUZIONE RISERVATA