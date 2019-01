ASCOLI - Grosso colpo dell'Ascoli, il direttore sportivo Antonio Tesoro è riuscito a portare in bianconero Amato Ciciretti 25 anni. Ha giocato nella prima parte di stagione con il Parma in prestito dal Napoli 14 le presenze con i ducali e un gol realizzato. La trattativa con l'Ascoli è in dirittura d'arrivo. Ciciretti è un trequartista – seconda punta. Va a rinforzare il reparto offensivo bianconero e se ci sarà la firma nelle prossime ore sarà a disposizione di Vivarini già da sabato prossimo. Ciciretti Agisce prevalentemente da trequartista alle spalle degli attaccanti in un 4-2-3-1, tuttavia - grazie alla sua notevole velocità palla al piede a cui abbina ottime doti tecniche che gli consentono di saltare il diretto avversario nell'uno contro uno grazie all'abilità nel dribbling - può essere schierato anche sulle corsie laterali lungo l'out destro Mancino di piede si distingue per visione di gioco, peculiarità che portò Andrea Stramaccioni ad abbassarlo a regista di centrocampo ai tempi in cui militava nella Primavera della Roma, e precisione sui calci piazzati.

