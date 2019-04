ASCOLI - Scende in campo stasera alle 21, all’Euganeo di Padova, l’Ascoli, nel turno infrasettimanale della 31ª giornata di Serie B. Patavini penultimi in classifica con 24 punti, bianconeri a quota 33 e solo a +3 dai playout. Dopo il 2-2 contro il Benevento, serve un altro risultato positivo, anche per dimenticare definitivamente il 7-0 subito la settimana prima a Lecce. Il tecnico Vincenzo Vivarini è costretto a rinunciare agli squalificati Brosco, Troiano e Ardemagni, mentre sono indisponibili Beretta, D’Elia e Vivarini ha qualche dubbio di formazione, soprattutto a centrocampo. Al posto di Troiano ci sarà Addae che avrà al suo fianco Frattesi e uno da scegliere tra Casarini, Baldini e Cavion. Casarini garantisce più protezione alla linea mediana, ma molto dipenderà dalle scelte di Vivarini in attacco. Si dovrebbe virare su un 4-3-2-1 ad albero di Natale con Ciciretti e Ninkovic dietro l’unica punta Rosseti. In porta ci sarà ancora il ritrovato Lanni, in difesa Padella al posto di Brosco, mentre sulla corsia sinistra Rubin è pronto a sostituire D’Elia.

