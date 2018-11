ASCOLI - I bianconeri oggi sognano di festeggiare due volte. Prima della partita con la cerimonia per i 120 anni delal fondazione della società con la sfilata delle vecchie glorie. E successivamente in campo con il Padova. L'ascoli di mister Vivarini, infatti, è reduce da due vittorie consecutive ed è a caccia del tris per entrare a pieno titolo nella zona playoff. Sulla panchina del Padova, invece, esordisce l'allenatore Foscarini specializzato nelle salvezze. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli - Perucchini, Laverone, Brosco, Valentini, D'Elia, Frattesi, Troiano, Adade, Ninkovic, Beretta, Ardemagni.

Padova - Perisan, Cappelletti, Capelli, Trevisan, Contessa, Broh, Pinzi, Belingheri, Clemenza, Capello, Bonazzoli.

