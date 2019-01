Ciciretti debutto amaro L'Ascoli travolto 3-0 al Del Duca dal Perugia

ASCOLI - Mercato, novità, campionato e un mare di motivi di interesse. Grande attesa ad Ascoli per la sfrida di questo pomeriggio (il via alle ore 15) con i bianconeri di Vivarini che sfidano il Perugia mentre dal mercato continuano ad arrivare notizie e indiscrezioni di grande interesse. Ma oggi bisogna pensare al campo, ai gol e magari alla vittoria con un eventuale pieno che consentirebbe all'Ascoli di superare in classifica gli umbri e di avvicinare ancora di più la zona playoff.



IL TABELLINO

ASCOLI (4-3-1-2): Bacci; Laverone, Brosco, Valentini, Cavion; Casarini, Addae, Frattesi, Ninkovic; Ciciretti, Beretta.

A disposizione: Quaranta, Padella, D'Elia, Baldini, Troiano, Chajia, Ganz, Ngombo, Rosseti, Lanni Scevola.

All. Vivarini.

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; El Yamiq, Gyomber, Cremonesi, Felicioli; Kingsley, Bianco, Dragomir; Verre; Vido, Sadiq,

A disposizione: Ngawa, Mazzocchi, Falasco, Sgarbi, Kouan, Moscati, Carraro, Bordin, Falzerano, Han, Leali, Perilli.

All. Nesta

Arbitro: Valerio Marini di Roma 1









ASCOLI - PERUGIA 0-3



Subito in campo il neo acqusito bianconero Civiretti. Partita senza particolari sussulti fino al 20'. Ammonito il perugino Michael. Giallo anche per il biancoero Addae e gli umbri Dragomir e Gyomber.

Il primo tempo si chiude a reti bianche.



In apertura di ripresa è il Perugia ad andare in vantaggio al 51' su calcio di rigore calciato da Verre. Nell'azione del penalty ammonito il bianconero Laverone. Cinque minuti dopo il raddoppio di Han Kwang, entrato all'intervallo al posto di Vido. Al 95', con i bianconeri sbilanciati in avanti, è stato il perugino Falzerano a fissare il punteggio sullo 0-3. Un sabato da dimenticare per l'Ascoli.

