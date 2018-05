PESCARA - Se non è il giorno della verità, poco ci manca, Partita di fondamentale importanza per l'Ascoli Picchio all'Adriatico di Pescara in un derby dai sapori e dai significati speciali. Vietato perdere, serve un risultato positivo, ovviamente meglio la vittoria in uno sprint per evitare la serie C diretta e anche la lotteria dei playout davvero intrigante. Partita fondamentale, tanti i tifosi al seguito dei bianconeri in Abruzzo.



PESCARA - ASCOLI 0-1PESCARA: Fiorillo, Fiamozzi, Gravillon, Coda, Crescenzi, Machin, Brugman, Valzania (79' Baez), Mancuso, Pettinari (66' Bunino), Capone (27' Fornasier).ASCOLI PICCHIO: Agazzi, De Santis, Gigliotti, Cherubin, Mogos, Addae, Bianchi (61' Buzzegoli), Baldini, Pinto (83' Mignanelli), Clemenza, Monachello (46' Rosseti).LA PARTITA3' - Gioco fermo per un problema alla mano occorso ad Agazzi ma il portiere del Picchio si riprende.14' - Pochi sussulti, il primo tiro in porta è dell'Ascoli: Monachello si accentra dal limite e fa partire un sinistro a giro troppo lento per Fiorillo che para senza problemi.18 - Picchio a segno: su una punizione battuta da Clemenza, Bianchi svetta di testa anticipando tutti: la palla finisce all'angolino basso alla destra del portiere abruzzese.20' - Bianconeri ad un passo dal 2-0 con una conclusione di Monachello all'interno dell'area da posizione leggermente defilata:pronta opposizione di Fiorillo.26' - Ascoli in vantaggio e Pescara in dieci: entrata scomposta e a gamba tesa di Coda a centrocampo su Monachello. Per il direttore di gara è rosso diretto.27' - Primo cambio tra gli abruzzesi: esce Capone, al suo posto Fornasier.35' - Gioca bene l'Ascoli. Triangolazione tra Baldini e Clemenza che che conclude in porta di sinistro da fuori area: Fiorillo con un gran colpo di reni devia in angolo.44' - Serpentina in area di Mancuso che si lancia da solo verso Agazzi, ma Gigliotti recupera e chiude con prontezza.48' - Dopo tre minuti di recupero il direttore di gara decreta la fine del primo tempo: Pescara-Ascoli 0-1.SECONDO TEMPO46' - Le squadre rientrano in campo per la ripresa del gioco. Nell'Ascoli non c'è Monachello, al suo posto Rosseti.48' - Brivivido per il Picchio: Machin fa partire un potente destro da fuori area che colpisce l'incrocio dei pali.57' - Picchio ad un passo dal 2-0: Clemenza all'interno dell'area fa partire un sinistro insidioso che viene respinto da Fiorillo, la palla finisce sui piedi di Rosseti ma il n. 9 non riesce a controllare e l'occasione svanisce.65' Un'altra occasione dell'Ascoli: Pinto vola sulla sinistra e fa partire un cross rasoterra: Buzzegoli colpisce di prima intenzione con il piede destro ma Fiorillo respinge. Sulla ribattuta la palla finisce nuovamente sul numero 20 ma ancora una volta il poritere del Pescara si supera e salva i suoi.77' - Baldini fa partire un sinistro a giro dal limite dell'area e il pallone si stampa sul palo con Fiorillo ormai battuto.85' - Secondo legno consecutivo per Baldini! Il numero 29 atterra bene un pallone in area servito dalla sinistra del campo da Mignanelli e lascia partire un destro a botta sicura che colpisce la traversa. Sulla ribattuta va di destro Addae ma la sua conclusione viene deviata in corner.90 ' Che spavento per la squadra di Cosmi: Brugman disegna una traiettoria a giro diretta sul secondo palo, Agazzi è prodigioso e tocca quel tanto che basta per evitare il gol del pareggio.94' - L'arbitro dopo 4 minuti di recupero manda le squadre negli spogliatoi. Vince l'Ascoli ma la salvezza è ancora un rebus. Per restare in B bisognerà vincere in casa contro il Brescia.

