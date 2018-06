di Mario Paci

ASCOLI - C’eravamo tanto amati. Dopo l’idillio del febbraio 2014 per il salvataggio societario dal fallimento con il bagno di folla in piazza Arringo, i rapporti istituzionali e soprattutto personali fra il patron dell’Ascoli Picchio Francesco Bellini e il sindaco Guido Castelli si sono logorati fino alla rottura di ieri. Bellini lancia l’ultimatum all’Arengo a provvedere a sistemare lo stadio Del Duca entro venerdì «altrimenti l’Ascoli la prossima stagione disputerà a Lanciano le gare casalinghe» ma va oltre e accusa apertamente Castelli per la sua «lontananza costante in occasione del verificarsi di episodi di violenza a danno di tesserati e dirigenti bianconeri». «C’è una frangia di tifosi - accusa Bellini - che ha fatto e fa ricorso alla violenza per intimidire dirigenti e giocatori: sputi, lettere minatorie, scritte per la città, percosse ad alcuni calciatori impediscono di vivere serenamente e svolgere liberamente il proprio lavoro. Questa situazione non aiuta a far crescere i più giovani e neppure a portare ad Ascoli calciatori di livello. Chi sia dietro questa frangia e da cosa sia mossa è ancora ignoto e, se è pur vero che l’Ascoli non abbia occupato negli ultimi anni posizioni alte in classifica, è altrettanto vero che dal 1 luglio l’Ascoli Picchio disputerà il quarto anno consecutivo di serie B». In attesa di sviluppi societari fra pochi giorni l’Ascoli Picchio dovrà comunque provvedere all’iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie B.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO