ASCOLI - Da qualche giorno la stagione bianconera ha decretato la parola fine e già si guarda al prossimo futuro. Nel mezzo delle trattative delle vicende societarie, l'Ascoli programma già il ritiro estivo. La truppa bianconera sarà presente a Cascia per il quinto anno consecutivo da sabato 14 luglio a sabato 4 agosto: ventuno giorni per mettere benzina nelle gambe e prepararsi al meglio al prossimo campionato. Mengoni e compagni alloggeranno presso le strutture del Gruppo Magrelli: per la squadra la struttura La Reggia Sporting Center. Ma nei paraggi non ci sarà solo il Picchio: la zona rischia di divenire molto affollata, dopo l'ufficialità del Benevento dell'ex Cristian Bucchi, ospite a Cascia dell'hotel La Corte dal 10 al 31 luglio, sempre presso una delle strutture della famiglia Magrelli, ecco un'altra conferma. Anche la Ternana, in vista del prossimo campionato di Serie C, ha scelto la cittadina di Santa Rita, dopo tredici anni, quale sede del prossimo ritiro estivo: a cavallo tra i mesi di luglio ed agosto i rossoverdi alloggeranno presso il Grand Hotel Elite. Tra le cadette solo l'Ascoli conferma la scelta umbra di dodici mesi fa: la Salernitana abbandona Roccaporena e vira verso Rivisondoli in Abruzzo, l'Avellino saluta Cascia e decide per la vicina Ariano Irpino.

