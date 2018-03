ASCOLI - La pausa di riflessione è terminata. Mister Serse Cosmi almeno per il momento rimarrà sulla panchina dell'Ascoli Picchio. bianconeri torneranno infatti ad allenarsi domani alle 14 al Picchio Village con il raduno fissato a mezzogiorno. Al termine dell'allenamento, mister Cosmi diramerà la lista dei convocati, che partiranno subito dopo la seduta per il ritiro di Villafranca, in provincia di Verona, dove la squadra si preparerà al match di sabato prossimo con il Venezia. Venezia che non è sceso in campo oggi a Carpi per il rinvio di tutte le partite in programma oggi e domani in segno di lutto per l’improvvisa scomparsa del calciatore della Fiorentina Astori.

