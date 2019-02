ASCOLI - Dopo tre settimane l'Ascoli torna a giocare dopo il turno di riposo e la sospensione della gara con il Lecce. I bianconeri affrontano la Salernitana questo pomeriggio allo stadio Del Duca. Sarà una partita che per una delle due può equivale al riscatto. L'Ascoli è infatti reduce dal brutto passo falso con il Perugia e nel 2019 non ha mai vinto mentre mister Gregucci è addirittura in bilico. Entramble le tifoserie saranno in sciopero per 45 minuti per protestare contro i Daspo inflitti agli ultras. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli - Milinkovic, Laverone, Brosco, Padella, D'Elia, Frattesi, Troiano, Cavion, Ninkovic, Ciciretti, Ganz

Salernitana - Micai, Perticone, Migliorini, Gigliotti, Casasola, Minala, Di Tacchio, Lopez, Anderson, Calaiò, Jallow.

