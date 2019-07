ASCOLI - Bel colpo di mercato dell'Ascoli calcio concluso poco fa. Gianluca Scamacca attaccante del Sassuolo e della Nazionale Under 20 con la quale ha partecipato al Mondiale Under 20 in Polonia chiudendo al quarto posto nella prossima stagione indosserà la maglia bianconera dell'Ascoli. Il direttore sportivo Tesoro ha appena chiuso la trattativa con il collega del Sassuolo. L'accordo prevede il passaggio in bianconero del centravanti con la formula del prestito. Venerdì effettuerà le visite mediche per poi unirsi agli altri giocatori bianconeri nel eritiro di Norcia che comincerà lunedì prossimo.

