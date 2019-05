L'Ascoli si congeda dai tifosi cercando la vittoria col Palermo

ASCOLI - E' il giorno dei saluti, ultima in casa della stagione per l'Ascoli in una partita che se per i bianconeri non ha particolari significati, quella del Del Duca è invece una sfida molto importante perchè i rosanero sono ancora in corsa per la serie A anche se le questioni societarie tengono banco e continuano a gettare forti ombre sul futuro del club siciliano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA