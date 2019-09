ASCOLI - Dopo due vittorie consecutive e il terzo posto in classifica l'Ascoli sogna la scalata all'alta classifica della serie B e stasera affronterà allo stadio Del Duca lo Spezia. Probabile che dopo il dilagante risultato in trasferta con la Juve Stabia il mister Zanetti opti per un robusto turnover. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli - Lanni, Pucino, Brosco, Gravillon, D'Elia, Gerbo, Troiano, Padoin, Ninkovic, Ardemagni, da Cruz,

Spezia - Krapikas, Ferrer, Capradossi, Terzi, Ramos, Bartolomei, M.Ricci, Mora, F.Ricci, Gyasi, Buffonge

