FROSINONE - Primo impegno esterno di campionato e subito la prova del fuoco per l'Ascoli chiamato questa sera a Frosinone a confermare quanto di buono fatto vedere all'esordio contro il Trapani. Calcio d'inizio alle ore 21 contro una squadra, quella di Nesta data da tutti tra le favorite per il salto in serie A ma sonoramente sconfitta alla prima di campionato sul campo della matricola Pordenone.



Queste le probabili formazioni





FROSINONE 4-3-1-2 22 Bardi; 14 Salvi, 23 Brighenti, 15 Ariaudo, 13 Beghetto; 7 Paganini, 8 Maiello, 5 Gori; 28 Ciano; 29 Trotta, 9 Citro. A disp: 1 Iacobucci, 30 Bastianello, 3 Capuano, 6 Besea, 19 Matarese, 20 Tribuzzi, 24 Vitale, 33 Eguelfi, 2 Zampano, 11 Haas, 10 Dionisi. All. Nesta.



ASCOLI 4 - 3 -1 - 2 1 Lanni; 27 Laverone, 23 Brosco, 2 Valentini, 5 Pucino; 30 Brlek, 8 Petrucci, 25 Gerbo; 11 Ninkovic; 9 Scamacca, Ardemagni. A disp: 33 Fulignati, 28 Andreoni, 4 Ferigra, 15 Quaranta, 7 Cavion, 14 Piccinocchi, 6 Troiano, 18 Chajia, 19 Di Francesco, 10 Rosseti. All Zanetti.



Arbitro: Di Martino di Teramo.

