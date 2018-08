ASCOLI - Si alza il sipario sull’Ascoli, ma i bianconeri steccano all’esordio e fanno una brutta figura. Il Picchio esce sconfitto con un pesante 4-0 al Del Duca contro la Viterbese e dice subito addio alla Coppa Italia. Le reti sono state segnate al 34’ da Ngissah, al 38’ da Zerbin e poi nella ripresa dal belga Vandeputte che ha realizzato una doppietta. Non comincia nel migliore dei modi l’era Pulcinelli, ma la squadra ha chiaramente qualche attenuante. Il ritiro iniziato in ritardo si fa sentire, i giocatori accusano il peso dei carichi di lavoro delle ultime settimane e i nuovi arrivati devono ancora integrarsi al meglio con il resto del gruppo. Il risultato della prima partita ufficiale della stagione 2018/19 è in ogni caso negativo e di dimensioni notevoli, ma siamo solo ad inizio agosto. C’è tutto il tempo per rimettere le cose a posto, anche se appare evidente come l’Ascoli oggi abbia bisogno di più di un giocatore di categoria per affrontare al meglio la lunga stagione.

