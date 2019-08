ASCOLI - Esordio allo stadio Del Duca questa sera alle 21 in campionato del nuovo Ascoli targato Zanetti che affronta il Trapani già battuto per 2 a 0 appena una settimana fa in Coppa Italia. Rispetto alla gara di Coppa Italia con i siciliani però il giovane allenatore ha apportato alcune modifiche nell'undici titolare. Brosco è in dubbio al suo psoto Ferigra.



Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. Arbitra Prontera di Bologna.



Ascoli - Lanni, Laverone, Ferigra, Valentini, D'Elia, Gerbo, Petrucci, Brlek, Ninkovic, Scamacca, Ardemagni.



Trapani - Dini, Luperini, Scognamillo, Fornasier, Jarimovski, Aloi, Taugourdeau, Colpani, Ferretti, Evacuo, Nzola.



