CROTONE - Ultima giornata del campionato di serie D, suspence per i verdetti tanto per la promozione in serie A quanto per i playoff e la salvezza. Ma in nessuno di questi contesti c'è l'Ascoli che ha centrato la salvezza e non è riuscito ad agganciarsi al treno playoff con la sfida di oggi a Crotone (il via alle ore 15) con una squadra che in classifica ha 40 punti e che ci tiene a chiudere bene davanti al pubblico amico. Per una squadra quella calabrese che pensa all'oggi, un Ascoli che invece ha già cominciato a guardare avanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA