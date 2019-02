ASCOLI - Dopo la bella vittoria di sabato a Cremona l'Ascoli scende nuovamente in campo questa sera al Del Duca contro il Foggia. I bianconeri hanno sei punti di distacco dai pugliesi e una vittoria sarebbe un bel passo in avanti sulla strada della salvezza. Mister Vivarini, oltre agli infortunati Ardemagni e Brosco, dovrà rinunciare a D'Elia e allo squalificato Padella.



Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli - Milinkovic Savic, Laverone, Brosco, Valentini, Rubin, Addae, Troiano, Cavion, Ninkovic, Beretta, Rosseti.

Foggia - Leali, Ngawa, Billong, Martinelli, Ranieri, Busellato, Greco, Deli, Mazzeo, Kragil, Iemmello.

