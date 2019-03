ASCOLI - Non ci sarà alcun esonero in panchina almeno fino alla prossima partita in casa con il Benevento. La società bianconera dà ancora fiducia all'allenatore dell'Ascoli Vivarini dopo la storica batosta di Lecce dove i bianconeri sono usciti per 7 a 0 eguagliando il record negativo del 1983 quando allora però si trovarono di fronte alla Juventus di Platini. Oggi i vertici societari hanno ribadito la fiducia nei confronti di Vivarini nonostante una buona fetta di tifosi del Picchio chieda apertamente il suo licenziamento. Una fiducia che ha però il sapore dell'ultimatum.

