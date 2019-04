Ascoli-Pescara 1-1 Ninkovic pareggia Su calcio di rigore

ASCOLI - Aria di derby questo pomeriggio allo stadio Del Duca fra Ascoli e Pescara. I bianconeri reduci dalla vittoria a Padova hanno la possibilità di fare tre passi verso la salvezza mentre i pescaresi dellex mister Pillon sono a caccia di punti per consolidare la loro posizione nei playoff. Queste le formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli - Lanni, Laverone, Brosco, Valentini, Rubin, Addae, Troiano, Cavion, Ninkovic, Ciciretti, Ardemagni.

Pescara - Fiorillo, Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso, Bruno, Memushaj, Crecco, Marras, Mancuso, Sottil

1' dopo il minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del terremoto di L'Aquila di dieci anni fa, l'arbitro ha fischiato l'inizio della gara. Ascoli subito in avanti.

4' primo tiro in porta della gara. Addae da venti metri lascia paretire un tiro che finisce sopra la traversa.

10' secondo brivido per la porta pescarese ma Addae dal limite dell'area di rigore calcia ancora alto.

24' bella azione dell'Ascoli, Su cross di Ciciretti, in sforbiciata Ardemagni impegna Fiorillo.

27' primo tiro verso lo specchio della porta ascolana del Pescara ma il diagonale di Mancuso finisce a lato.

30' punizione insidiosa da venti metri di Memushay che sfiora il palo.

34' Cavion aggancia in area di rigore Marras. E' calcio di rigore.

36' dal dischetto Mancuso trafigge Lanni che aveva intuito la traiettoria.

41' fallo su Ardemagni e l'arbitro concede il rigore.

42' dagli undici metri Ninkovic spiazza Fiorillo.

47' L'arbitro fischia la fine del primo tempo.

1'è iniziata la ripresa, nessun cambio nelle due squadre.

4' il destro a girare di Ninkovic si stampa sulla traversa.

10' primo cambio nell'Ascoli. Casarini prende il posto di Troiano.





















