Ascoli-Benevento, Vivarini si gioca la panchina Dentro Lanni e Ardemagni

ASCOLI - Dopo il vivace confronto fra la squadra bianconera e 200 tifosi dell'Ascoli a seguito della storica batosta di Lecce (7 a 0) questo pomeriggio l'Ascoli affronta il Benevento. In caso di sconfitta è probabile l'esonero di mister Vivarini ma i calciatori del Picchio hanno promesso che giocheranno anche per lui. Nell'Ascoli mancheranno Addae, Ninkovic e Ganz per squalifica, Volta nel Benevento.



Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli - Lanni, Laverone, Brosco, Valentini, D'Elia, Frattesi, Troiano, Cavion, Ciciretti, Rosseti, Ardemagni.



Benevento - Montipò, Antei, Caldirola, Letizia, Del Pinto, Viola, Bandinelli, Insigne, Coda, Armenteros.

