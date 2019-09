ASCOLI - Delicata trasferta dell'Ascoli a Castellamare di Stabia dove i bianconeri, reduci dalla vittoria in casa con il Livorno, affrontano questo pomeriggio la squadra dell'ex Addae. Mister Zanetti recupera Da Cruz che prende il posto di Ardemagni per ricoprire il posto al centro dell'attacco bianconero. Esordio di Leali in porta. Queste le formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli - Leali, Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin, Piccinocchi, Petrucci, Cavion, Ninkovic, Chajia, Da Cruz

Juve Stabia - Branduani, Vitiello, Troest, Tonucci, Germoni, Carlini, Calò, Di Gennaro, Calvano, Elia, Cisse, Canotto-

