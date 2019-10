Ve lo ricordate Asprilla? E' stato operato alla mano per troppi tweet

Faustino Asprilla, indimenticato attaccante del Parma di Nevio Scala è finito ko per i troppi tweet. Il bomber colombiano è finito in ospedale per un piccolo intervento alla mano destra. «La mia mano è stata incasinata dopo l'invio di tanti tweet sono sulla strada del recupero dopo l'intervento chirurgico alla mano» scrive Asprilla.



Come riporta il "Sun", per uso smodato di Twitter, Asprilla si riferisce ai messaggi di supporto per il presidente colombiano Alvaro Uribe, negli ultimi tempi è stato offuscato dalle polemiche, visto che è attualmente indagato per presunte frodi procedurali e corruzione. Fuori dal campo "Il Cobra", come quando giocava, riesce sempre a far parlare di se.

