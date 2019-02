Astori, insulti choc dopo Fiorentina-Inter: «Dovete fare la sua fine». L'inferno dei social per un rigore

Il rigore dubbio - se non inesistente - dato alla Fiorentina all'ultimissimo minuto (dopo oltre 9' di recupero) della partita con l'Inter, costato ai nerazzurri due punti e la rabbia in tv di Spalletti, ha fatto imbufalire i tifosi interisti. Anche troppo, dato che qualcuno si è lasciato andare a commenti orribili e inaccettabili sui social network: era già successo qualche giorno fa dopo Atletico-Juventus, quando l'esultanza 'hard' di Simeone aveva portato agli insulti al Cholo e alla sua povera figlioletta neonata, alla quale qualcuno ha candidamente augurato un cancro o peggio la morte.





Gli strali dei leoni da tastiera (meglio non chiamarli interisti né tanto meno tifosi, non lo sono affatto) si sono riversati su Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto un anno fa in albergo prima della partita dei viola a Udine:

Cambiamo sport come Astori che da calciatore è diventato CADAVERE

, scrive un utente.

Devono fare tutti la fine di quel figlio di p*** con una famiglia di cornuti teste di c*** come Astori

, twitta un altro.

Vi meritate 300 Astori, pezzi di m*** schifosi

, un altro commento, mentre un altro utente si augura invece un

Abisso come Astori

, con riferimento all’arbitro Abisso, protagonista suo malgrado della direzione di gara di ieri sera.

Che indecente vergogna. Chi offende la memoria di Davide offende tutti noi. Qui il tifo non c’entra. Noi siamo un’altra cosa, noi siamo Viola #rispetto #FioInt — Andrea Vannucci (@labevannucci) 25 febbraio 2019

«Che indecente vergogna. Chi offende la memoria di Davide offende tutti noi. Qui il tifo non c'entra. Noi siamo un'altra cosa, noi siamo Viola», ha commentato sempre su twitter Andrea Vannucci, assessore allo Sport del Comune di Firenze, condannando i messaggi pubblicati sui social. E non è stato solo Astori il destinatario degli insulti choc di queste persone: qualcuno ha anche augurato la morte al tecnico Stefano Pioli (ex allenatore dell'Inter) e ad alcuni giocatori della Fiorentina, dopo le polemiche post sfida del Franchi.

