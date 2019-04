Si chiude con la partita delle ore 21 tra Atalanta e Bologna il programma della 30esima giornata di Serie A. I bergamaschi, grazie al successo di domenica a mezzogiorno sul campo del Parma, hanno rilanciato la propria candidatura per la conquista di un posto nella Champions del prossimo anno, mentre il Bologna sotto la guida di Mihajlovic sta ottenendo risultati che fanno intravedere la possibilità di una salvezza che fino a poche partite addietro sembrava ben difficile da conquistare.



Atalanta sugli scudi nelle ultime partite: grazie a 3 vittorie negli ultimi 4 impegni i bergamaschi si sono infatti rilanciati in chiave lotta per l'Europa che conta; si capisce dunque come i nerazzurri abbiano tutto il potenziale per arrivare in Champions league al termine del campionato. Bologna reduce da 3 vittorie consecutive con Cagliari, Torino e Sassuolo: insomma, si affrontano questa sera due delle squadre senza dubbio più in forma della Serie A.

