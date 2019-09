Atalanta-Fiorentina, dalle 18.00 La Diretta I nerazzurri vogliono cancellare la delusione Champions

Torna in campo per il campionato l'Atalanta, dopo l'emozione del debutto in Champions League avvenuto a metà settimana; gli orobici, 6 punti nelle prime 2 di campionato con le vittorie di Ferrara e di Marassi sul Genoa e la sconfitta interna col Torino, ospitano la Fiorentina, che nel match di sabato scorso al Franchi ha raccolto il suo primo punto nello 0-0 con la Juventus dopo le iniziali sconfitte contro il Napoli in casa e contro il Genoa lontano da Firenze.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

ATALANTA:

FIORENTINA:



Statistiche sempre più impietose per la Fiorentina, che pure viene dal buon 0-0 casalingo con la Juventus della scorsa giornata di campionato: sono 17 ora le partite consecutive in Serie A senza vittorie, considerando anche la scorsa stagione. Sono 56 i precedenti con l'Atalanta padrona di casa: 20 vittorie bergamasche, 14 affermazioni dei toscani ed il resto sono pareggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA